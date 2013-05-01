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Spor

Fenerbahçe final için Lizbon'da

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi yarı final 2. maçında yarın akşam Benfica ile yapacağı karşılaşma için Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitti

01 Mayıs 2013 11:01

Amsterdam yolundaki son engeli de Lizbon'da aşmak isteyen Fenerbahçe, Benfica ile yapacağı karşılaşma için Portekiz'in başkenti Lizbon'a ulaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanın'dan kalkan özel uçakla Lizbon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, çıkışta az sayıda taraftar karşıladı.

Havalimanında güvenlik önlemleri alan Portekiz polisi, basın mensuplarının çevrede bulunmalarına izin vermedi, görüntü alınmasını engelledi. Bunun üzerine sarı-lacivertli ekibin konaklayacağı otele geçen basın mensupları, kafile arka kapıdan giriş yapınca yine görüntü alamadı.

Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı olmaları nedeniyle Mehmet Topal ve Webo ile sakatlığı süren Meireles ve Krasic, Serdar ve Orhan maç kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'nin 19 kişilik Benfica maçı kadrosunda Volkan, Mert, Serkan, Gökhan, Bekir, Egemen, Yobo, Hasan Ali, Ziegler, Salih, Caner, Selçuk, Baroni, Kuyt, Stoch, Mehmet Topuz, Sow, Semih ve Beykan yer alıyor.

Bu arada yarın akşam oynanacak maçta forma giyemeyecek olmasına rağmen Emre Belözoğlu da takımla Lizbon'a geldi.

Sarı-lacivertliler karşılaşma öncesi son antrenmanı maçın oynanacağı statta yapacak. Bu antrenman öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, basın toplantısı düzenleyecek.

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