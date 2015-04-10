Fenerbahçe final hayallerine veda etti

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague Final Four yarı final maçında ev sahibi Çek Cumhuriyeti'nin ZVVZ USK Prague takımına 49-62 mağlup oldu. Sarı lacivertliler, 3'üncülük için, 12 Nisan Pazar günü Rusya'nın Dynamo Kursk takımı ile mücadele edecek.

Fenerbahçe takımının sayısıyla başlayan karşılaşma, oldukça çekişmeli geçti. İlk iki periyot 18-17 ve 28-27 Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanırken, üçüncü periyot USK Prag öne geçti (42-45).

Son çeyrekte rakip takım üst üste bulduğu basketlerle arayı açarken, karşılaşma 49-62 USK Prag galibiyetiyle sonuçlandı.