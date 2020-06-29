Fenerbahçe, Filip Novak'la anlaştı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi sona erecek olan Filip Novak ile anlaştı.

Fenerbahçe'nin 1.4 milyon Euro'ya 3+1 yıllığına anlaştığı Novak'a Trabzonspor'un 1.2 milyon Euro önerdiği ancak Çekyalı oyuncunun bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Novak'ın eşinin Trabzon'dan ayrılmak istediği ifade edildi.

Zanka dönüyor

Öte yandan Fortuna Düsseldorf'ta kiralık forma giyen Danimarkalı stoper Zanka'nın geri döneceği belirtildi. 1.7 milyon Euro kazanan Zanka'nın iki yıl daha mukavelesi bulunuyor.