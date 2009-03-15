Fenerbahçe filede Avrupa üçüncüsü

Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı, Avrupa CEV Kupası'nda, İtalya'nın Novara kentinde yapılan 4'lü Final mücadelesinin son gününde Alman Zote Raben Vilsbiburg'u 3-1 yenerek 3. oldu.





Tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda 4'lü Finale yükselme başarısını gösteren sarı lacivertliler, ilk gün ev sahibi İtalyan Novara 0-3 (18-25, 22-25, 22-25) yenildiler.



Alman Vilsbiburg karşısında ilk seti 12-18 geriden gelip 25-23 alan Sarı-lacivertliler, ikinci seti de 25-19 kazandı. 2-0 öne geçmenin rahatlığı üçüncü setin 23-25 gitmesine neden olsa da, sarı lacivertliler 4. sette 25-13 ile 100 dakika süren maça noktayı koydu.





