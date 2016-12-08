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Spor

Fenerbahçe, Feyenoord maçına hazır

Karşılaşmanın oynanacağı Feyenoord Stadı'nda teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleşti

08 Aralık 2016 11:46

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu son haftasında Hollanda'nın Feyenoord takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Karşılaşmanın oynanacağı Feyenoord Stadı'nda teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleşti.

Sarı-lacivertli futbolcular, ısınma koşusuyla başladığı antrenmanı koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe futbolcuların maçın taktik provasını yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, takımını Hollanda'da yalnız bırakmadı. Yıldırım, kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu ve beraberindekilerle sarı-lacivertlilerin antrenmanını soğuk havaya rağmen tribünden takip etti.

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