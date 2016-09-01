Fenerbahçe 'FETÖ' iddialarına yanıt verdi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, avukat aracılığı ile kulübün resmi internet sitesinden "FETÖ avukatları ile görüştü" iddialarına cevap verdi.

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın vekili Abdullah Kaya’nın şu ifadelerine yer verildi:

“Son birkaç gün içinde yazılı ve görsel medyada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan FETÖ/PDY çatı iddianamesinde “YAĞMUR” şeklinde isimlendirilen gizli tanığın ifadesinden bir takım alıntılar yer almaktadır.

Bu haberlerde yer alan içerik, ilk kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan ‘Şike Kumpası Soruşturması’ kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın Fuzuli Aydoğdu tarafından şahsıma sorulmuştur. Söz konusu soruşturma tahtında alınan ve dosyada mübrez ifademde de belirttiğim üzere gizli tanık ‘Yağmur’un’ beyanları gerçek değildir ve beyanların gerçek dışı olduğunu teşvik eder pasaport kayıtları da Cumhuriyet Savcılığı’na sunulmuştur.

Öncelikle ifade etmek isterim ki sözde Şike Davası’nda müvekkilim Aziz Yıldırım hakkında verilen kararın temyizi aşamasında ne şahsımın ne de müvekkilimin herhangi başka bir hukuk bürosundan yardım alma ihtiyacı ve arayışı olmamıştır. Zaten müvekkilimin davası, Prof. Dr. Köksal Bayraktar ve bürosu ile içinde benim de bulunduğum çok sayıda avukattan oluşan geniş bir ekip tarafından takip edilmiş olup, dışarıdan her hangi bir yardım alma gereksinimi hiçbir zaman olmamıştır.

Gizli Tanık Yağmur’un ifade ettiği hukuk bürosuna, hatta ifadede bahis konusu edilen Ankara’da bulunan Armada İş Merkezi’ne hayatımda gitmişliğim yoktur. Keza haberde ismi geçen hukuk bürosu sahibi ve çalışanları ile iş ve sosyal ortamlar dahil olmak üzere hiçbir tanışıklığım ve görüşmem de olmamıştır. Gerek şahsım, gerekse müvekkilim Aziz Yıldırım tarafından ısrarla ve defalarca basına ve ‘şike kumpası soruşturması dosyasına da’ beyan ettiğimiz üzere sözde Şike Davası soruşturması, ilk derece yargılaması ve Yargıtay aşaması dahil olmak üzere yargılama sürecinde hiç kimse, davanın müvekkilimin lehine çözümü hususunda bizlere gelmemiş, maddi ya da başka bir nitelikte bir beklenti ile hangi bir istekte bulunmamıştır.

Bilinmesini isteriz ki eğer bizlere böyle bir istek gelse idi, isteğin geldiği anda bunu kamuoyu ile paylaşır ve müvekkilimize FETÖ/PDY tarafından kurulan kumpasın ve bu kumpası kuranların tüm çıplaklığı ile delillendirerek ortaya çıkmasını sağlayacak bu yaklaşımı zaten bizler ifşa ederdik. Bu yüzden böyle bir isteğin bize yöneltilmesi ve buna ilişkin gizli tanığın iddiası her türlü mantıki yaklaşımla da izahı mümkün olmayan bir durumdur. Ayrıca, gerçek olmayan olayların iddianamede gizli tanık adı altında yer alması, haklı davada iftira konusunu gündeme getirmekte, bu da soruşturmanın haklılığına zarar vermektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün canına kast eden ve 3 temmuz 2011 tarihinden beri Fenerbahçe taraftarları tarafından sabırla ve ısrarla mücadele edilen FETÖ/PDY’nin baş yapıtı şike kumpasını meşrulaştırma çabası olan bu tip yaklaşımlar nafile çaba olup, şike kumpasını kuranların yargıdan kaçabilmesi mümkün değildir. Konunun başta müvekkilim Aziz Yıldırım ve benim için hassasiyetine binaen işbu açıklamanın yapılması gerekliliği doğmuş olup, kamuoyunun gerçek bilgi ile aydınlatılması adına gerçekleri saygı ile kamuoyuna ifade ederim.”