Fenerbahçe: Federasyon o belgeleri hangi yasal dayanakla aldı?

T24 - Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri Fenerbahçe'nin resmi sitesinden duyurdukları yazılı açıklamada, savunma tarafına dahi verilmeyen belgelerin hangi yasal çerçeve içinde TFF'ye verildiğini öğrenmek istediklerini dile getirdi. Kulüp yönetimi, ''Federasyonun açıklamasından anlaşılacağı üzere, belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce belirli bir tasnife tabi tutularak, diğer bir ifade ile seçilerek gönderilmektedir. Bu seçimin hangi esaslar çerçevesinde yapıldığı soruşturmanın seyri bakımından büyük önem arz etmektedir. Sübjektif bir değerlendirme sonucu paylaşılan bu belgeler lehe olan kayıtları, ifadeleri ve tespitleri de içermekte midir? Federasyon yetkilileri dosyanın tümüne vakıf olmadan, bütün kayıtları ve bağlantıları tam manasıyla incelemeden nasıl bir karar verebileceklerdir, En önemlisi, Federasyon, söz konusu belgeleri hangi yasal dayanakla temin ettiğini neden açıklamamaktadır ? Bu soruların Federasyon yetkililerince cevaplanması gerekmektedir'' dedi.



Fenerbahçe, şike soruşturmasını yürüten savcının Futbol Federasyonu’na verdiği belgelerden birer örneğin kendilerine verilmesini talep etti.







Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Feverasyonu'na Süper Kupa maçının ertelenmesiyle ilgili olarak, ''Federasyon yetkilileri tarafından erteleme kararının ilgili düzenlemenin hangi hükmü gereği ve nasıl bir yasal dayanakla alındığının açıklanması hukuki bir zorunluluktur, bunu bilmek de gerek kulübümüzün gerekse spor kamuoyunun en doğal hakkıdır'' dedi.





İşte o açıklama:



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı, Sayın Mehmet Ali Aydınlar tarafından önceki gün, Süper Kupa Finali'nin ertelenmesine ilişkin, dün akşamüstü ise TFF'nin resmi internet sitesinden "futboldaki şike iddialarına yönelik soruşturma ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce gönderilen belgelerin kendilerine ulaştırıldığı, belgelerin özel şifreli odada Hukuk Müşavirliği'ndeki avukatlar tarafından tasnifine başlandığını ve söz konusu belgelerin, hukukçulardan oluşan 5 kişilik TFF Etik Kurulu tarafından inceleneceği"ne dair çeşitli açıklamalar yapılmıştır.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun sözünü ettiğimiz açıklamaları kamuoyunu aydınlatmaktan çok zihinlerde yeni soru işaretlerinin belirmesine neden olmuştur, şöyle ki:



1)Federasyon tarafından önceki gün yapılan açıklamada, Süper Kupa finalinin ertelendiği kamuoyuna duyurulmuştur.



Federasyon yetkilileri tarafından erteleme kararının ilgili düzenlemenin hangi hükmü gereği ve nasıl bir yasal dayanakla alındığının açıklanması hukuki bir zorunluluktur, bunu bilmek de gerek Kulübümüzün gerekse spor kamuoyunun en doğal hakkıdır.



Belirtmek isteriz ki, Türkiye Futbol Federasyonu, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özerk bir kuruluş olup kurulmasına, teşkilatına, görevlerine ve yetkilerine ait esas ve usuller 5894 sayılı yasada düzenlenmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun işlem ve eylemlerinin yasal ve yönetsel düzenlemelerle önceden belirlenmiş esas ve usullere uygun olması zorunludur. Federasyon ancak yasal ve yönetsel düzenlemelerle belirlenmiş olan durum ve koşullarda, yetkili kılınmış organları ve kurulları tarafından, yine belirli şekil ve usullere uyulmak suretiyle gerekçe belirterek karar alabilir.



Bu bağlamda değerlendirildiğinde, Federasyon'un hiçbir yasal dayanak belirtmeden açıklama yapma hakkı ve yetkisi yoktur. Bu vesileyle Federasyona, açıklamalarında ve kararlarında hukuki dayanak göstermek mecburiyetinde olduğunu hatırlatmak isteriz.





2)Öte yandan, TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce kendilerine, savcılık tarafından seçilmiş birtakım belgelerin gönderildiği, bunların TFF Hukuk Müşavirliği'ndeki avukatlar tarafından tasnifine başlanıldığı ve Etik Kurulu tarafından inceleneceği beyan edilmiştir. Bu beyan, içeriğinde çok büyük hukuki sorun ve sıkıntıları barındırmaktadır.



Federasyon'un açıklamasından anlaşılacağı üzere, belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce belirli bir tasnife tabi tutularak, diğer bir ifade ile seçilerek gönderilmektedir. Bu seçimin hangi esaslar çerçevesinde yapıldığı soruşturmanın seyri bakımından büyük önem arz etmektedir. Sübjektif bir değerlendirme sonucu paylaşılan bu belgeler lehe olan kayıtları, ifadeleri ve tespitleri de içermekte midir? Federasyon yetkilileri dosyanın tümüne vakıf olmadan, bütün kayıtları ve bağlantıları tam manasıyla incelemeden nasıl bir karar verebileceklerdir? Bu soruların Federasyon yetkililerince cevaplanması gerekmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, soruşturmaya ilişkin tüm bilgi ve belgeler Federasyon ile paylaşılmadıkça, kimin hangi suçla suçlandığı somut bir şekilde gözler önüne serilmedikçe ve bu konuda savunma yapma imkânı ilgililere tanınmadıkça sürecin hukuken doğru yürümemiş sayılacağını biliyoruz ve bu vesileyle ilgilileri hukuka riayet ederek süreci yürütmeye davet ediyoruz.



Bununla birlikte, Ceza Muhakemeleri Kanunumuzun 157'nci maddesinde soruşturmanın gizliliği düzenlenmiştir. Yine aynı yasanın 153'üncü maddesinde ise, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek durumlarda özel gizlilik düzenlenmiştir. Söz konusu soruşturma çerçevesinde, özel gizlilik kararı varken ve şüphelilerin avukatları dahi bilgi-belgeleri inceleme imkanına sahip değilken, Federasyonun söz konusu belgeleri hangi yasal çerçevede elde ettiği ve incelemekte olduğu ayrı ve çok önemli bir hukuki meseledir. Bu noktada sorulması gereken sorular şunlardır: Soruşturma ile ilgili gizlilik kararı kalkmış mıdır? Eğer gizlilik kararı kalkmışsa bu belgeler neden soruşturmanın muhatabı olan kulüplerle paylaşılmamaktadır? En önemlisi, Federasyon, söz konusu belgeleri hangi yasal dayanakla temin ettiğini neden açıklamamaktadır?



Netice olarak, söz konusu belgelerin Federasyon ile paylaşılması hukuken soruşturmanın gizliliğinin kalkmış olmasından başka bir anlama gelemeyeceğinden ve yürütülmekte olunan soruşturmandan doğrudan etkilenecek kurum kulübümüz olduğundan, savunma hakkımızın kısıtlanmadan icrası ve adil yargılamanın temini adına, savcılık kanalıyla elinize ulaştırılmış belgelerin hepsinden birer suret talep ettiğimizi bu vesileyle kamuoyunun bilgisine sunarız.





Sonuç olarak, Türk futbolunun içinden geçtiği bu kritik süreçte, atılan her adımın ve yapılan her açıklamanın çok dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesi lüzumunu bir kez daha vurgular, basına verilen beyanatların hukuki dayanakları düşünülerek yapılmasının altını özellikle çizeriz.



Saygılarımızla,



