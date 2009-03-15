Fenerbahçe farka gitti



Fenerbahçe Ülker, Beko Basketbol Ligi'nin 22. haftasında Aliağa Petkim'i 103-76 mağlup etti.



Beko Basketbol Ligi'nde yapılan maçta Fenerbahçe Ülker, Aliağa Petkim'i 103-76 yendi.



Karşılaşmanın ilk dakikalarında Oğuz ile sayılar bulan Fenerbahçe Ülker, 6. dakikayı 13-8 önde geçti. Bu dakikadan sonra Ömer Onan'ın 3 sayılık basketleriyle farkı açan sarı-lacivertliler, hızlı hücumda Semih ile periyotun bitimine 27 saniye kala farkı 13 sayıya (27-14) çıkardı ve 1. periyotu 27-15 önde tamamladı.



İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, 12. dakikada farkı 15 sayıya (32-17) yükseltti. Bu dakikadan sonra Reese ve Davis ile sayılar üreten Aliağa Petkim, 15. dakika içinde farkı 7 sayıya (35-28) indirdi. Ancak Mirsad ve Smith'in 3 sayılık basketleriyle farkı yeniden açan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 50-36 önde kapadı.



Fenerbahçe Ülker, üçüncü periyodun başında Oğuz, Giricek ve Green'in basketleriyle 8-0'lık bir seri yakaladı ve 22. dakika içinde farkı 22 sayıya kadar (58-36) çıkardı. Bu dakikadan sonra Johnson'un sayılarıyla 9-0'lık bir seri yakalayan Aliağa Petkim, rakibinin dış atışlardan Oğuz ile bulduğu sayılara engel olamayınca farkı azaltamadı. Fenerbahçe Ülker, Giricek'in basketleriyle farkı daha da açtı ve Semih'in faul atışından bulduğu 1 sayıyla son periyota 26 sayı farkla önde girdi: 79-53



Son periyotta da üstün oyunun sürdüren sarı-lacivertliler, 37. dakikada farkı 32 sayıya kadar (98-66) çıkardı ve karşılaşmadan da 103-76 galip ayrıldı.



FENERBAHÇE ÜLKER: 103 - ALİAĞA PETKİM: 76

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Erşan Kartal xx, İsmail Aydın xx, Ali Şakacı xx

Fenerbahçe Ülker: Preldzic xxx 10, Ömer Onan xxx 14, Smith xxx 14, Oğuz xxx 15, Vidmar xx 2, Green xx 6, Mirsad xx 8, Semih xxx 18, Giricek xx 13, Can xx 3

Aliağa Petkim: Reese xx 15, Reha xx 13, Ceyhun x 4, Davis xx 14, Johnson xxx 20, Bora x, Wilmont x 1, Hakan x, Eren x 4, Hazer x 5

1. Periyot: 27-15

Devre: 50-36 (Fenerbahçe Ülker lehine)

3. Periyot: 79-53

5 Faulle Çıkan: 31.49 Oğuz (Fenerbahçe Ülker)

