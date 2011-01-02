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Spor

FENERBAHÇE EZE İLE İLGİLENMİYOR İSTANBUL (A.A)

02 Ocak 2011 15:54

-FENERBAHÇE EZE İLE İLGİLENMİYOR İSTANBUL (A.A) - 02.01.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Nijerya asıllı İtalyan basketbolcu Benjamin Eze'nin transferiyle ilgilenmediğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, basına yansıyan transfer haberleri üzerine internet sitesi aracılığıyla açıklama yaptı.  Kulüp açıklamasında, Benjamin Eze'yi transfer etmek adına girişimlerde bulundukları ve aynı oyuncu için Beşiktaş Cola Turka'nın da devreye girdiği yönündeki haberlerle ilgili olarak, ''Ayrıca, oyuncumuz Sean May'i de gönderme kararı aldığımız öne sürülmektedir. Her iki iddia da doğru değildir. Ne May'i gönderme, ne de Eze'yi transfer etmek gibi bir kararımız vardır'' ifadeleri kullanıldı.

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