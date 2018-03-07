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Spor

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'a hazırlanıyor

İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü

07 Mart 2018 21:17

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 25\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 16.00\'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla noktalandı.
Sarı-lacivertli takımın çalışmasını, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Malatyalı Öğrenciler Birliği\'nden gelen misafirler de takip etti. Antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen misafirler, takım kaptanlarından Mehmet Topal\'a plaket takdim ederek fotoğraf çektirdi.
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

FOTOĞRAFLI

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