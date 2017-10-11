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Spor

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü

11 Ekim 2017 21:27

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman 1 saat 50 dakika sürdü. Oyuncular antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. İkinci bölümde sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Can Bartu Tesisleri\'ne gelen kulübün asbaşkanlarından Ali Yıldırım da antrenmanın bir bölümünü izledi.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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