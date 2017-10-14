T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır

İSTANBUL,(DHA) Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 8'inci haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla tamamladı

14 Ekim 2017 21:24

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 8\'inci haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor\'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktörü Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00’da başladı ve 1 saat 40 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman pas çalışmaları ve çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-Lacivertli ekip, bu antrenmanın ardından Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve Can Bartu Tesisleri\'nde kampa girdi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

LigCavcav SezonuEvkur Yeni MalatyasporFenerbahçeCan Bartu TesisleriTeknik Direktörü Aykut KocamanIsınmaAntrenmanSarıLacivertli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24