Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 8\'inci haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor\'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktörü Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00’da başladı ve 1 saat 40 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman pas çalışmaları ve çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-Lacivertli ekip, bu antrenmanın ardından Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve Can Bartu Tesisleri\'nde kampa girdi.

