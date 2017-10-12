Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. İdmanın basına açık bölümünde futbolcular, pas ve iki grup halinde topla atağa çıkma çalışmaları yaptı.

Tedavisine devam edilen Robin van Persie ise bir süre sahada takımdan ayrı koşu yaptıktan sonra tesislere girdi. Bir süredir forma giyemeyen Hollandalı futbolcunun sakal bıraktığı gözlendi.

Ağrıları olduğu açıklanan Hasan Ali Kaldırım ise antrenmana katılmadı.

Öte yandan, sarı-lacivertli ekibi ziyaret eden Fenerbahçe Gençlik ve Çocuk Kulübü üyesi bir grup taraftar, teknik ekip ve oyuncularla fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İdmandan detaylar

-Robin van Persie detaylar

-Gençlik ve Çocuk Kulübü üyesi taraftarların fotoğraf çekimi

-Genel detaylar