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Spor

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı 

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta müsabakasında karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı

05 Mart 2018 18:06

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 25\'inci hafta müsabakasında karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 11.00\'de başlayan antrenmanda, dün akşam Teleset Mobilya Akhisarspor maçının 11\'inde yer alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Pas çalışmasının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından 7 Mart Çarşamba günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

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