Fenerbahçe evinde yenildi

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 47. dakikada Deniz Kadah kaydetti. Fenerbahçe'de Volkan Demirel yaptığı önemli kurtarışlarla takımının daha farklı mağlubiyet almasını engelledi.

Sarı-lacivertli taraftarlar gösterdikleri kötü performans nedeniyle Ozan Tufan ve Emenike'yi bir süre ıslıkladılar.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 57 puanda kalırken, Antalyaspor 49 puanda kaldı.

4 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor karşısında 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Ülker Stadı'nda oynanan maçta Advocaat, geçen hafta 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş derbisine göre 2'si zorunlu dört değişiklik yaptı.

Derbide kırmızı kart gören Martin Skrtel ile Josef de Souza kadroda yer almazken, İsmail Köybaşı ile Robin van Persie yedek kulübesinde oturdu. Hollandalı teknik adam bu isimlerin yerine, sarı kart cezası biten Mehmet Topal'ın yanı sıra Ozan Tufan, Salih Uçan ve Emmenuel Emenike'ye şans verdi.

22 hafta sonra ilk 11'de

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emenike, Süper Lig'de 22 maç sonra ilk 11'de oynadı.Son olarak ligin 8. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, sonraki 22 haftada sadece 4 maçta sonradan oyuna girerek süre almıştı.

104 gün sonra

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Salih Uçan, Süper Lig'de 104 gün sonra ilk 11'de şans buldu.Bu sezon istediği süreyi alamayan 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de son olarak 29 Ocak'ta oynanan Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Salih, ligde 11 maç sonra tekrar ilk 11'e dönmüş oldu.

6 eksik

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 6 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı De Souza ile Skrtel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Gregory van der Wiel, Jose Fernandao ile Fabiano Ribeiro, Antalyaspor karşısında kadroda bulunmadı.