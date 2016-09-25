Fenerbahçe evinde ilk kez güldü; 2-1

Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında Fenerbahçe eski hocası İsmail Kartal'ın takımı Gaziantepspor'u ağırladı. Kadıköy'deki zorlu karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetti. Karşılaşmanın 22. dakikasında Fenerbahçe Emenike'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda çok fazla pozisyon kaçıran sarı lacivertliler 80'de Ghilas'ın durumu 1-1'e getiren golüyle büyük şok yaşadı. 86'da sahneye çıkan Josef de Souza kafa golüyle Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi.

Karşılaşmanın son dakikaların başka gol çıkmayınca Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı ve bu sezon evindeki ilk galibiyetini almış oldu.

Advocaat kadroyu bozmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, geçen hafta farklı kazanan takımında değişikliğe gitmedi.

Fenerbahçe: Volkan, Wiel, Kjaer, Skrtel, H.Ali, M.Topal, Josef, Ozan, Lens, Volkan Şen, Emenike

Gaziantepspor: Gökhan, Rajtoral, Elyasa, Barış, Van Hintum, Abdülkadir, Larsson, Kolar, Muhammed, İlhan, Ghilas

İsmail Kartal 484 gün sonra Kadıköy’de

Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 484 gün sonra Kadıköy'e bu sefer rakip olarak gelecek.

Fenerbahçe'de 2010-2014 yılları arasında teknik direktörler Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan Kartal, 2014-2015 sezonunda ise sarı-lacivertlilerin teknik patronu oldu.

Söz konusu sezonu 2. sırada bitiren Kartal, 5 yıl görev aldığı Fenerbahçe'yle son maçına Kadıköy'de 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında çıktı. Kartal, 16 ay sonra Kadıköy'ün çimlerine bu sefer rakip takım teknik direktörü olarak ayak basacak.

61. randevu

Fenerbahçe ile Gaziantepspor, yapacakları karşılaşmayla lig tarihinde 61. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 40-11 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 9 maçta da eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 128, Gaziantepspor ise 57 gol attı.

Geçen sezonun ilk yarısında Gaziantep'te yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı, İstanbul'da ise 3-0 Fenerbahçe galip geldi.

Son 11 maçtan 10’unu Fenerbahçe kazandı

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 11 maçtan 10'unu kazanan Fenerbahçe, birinde berabere kaldı, rakibine yenilmedi.

Gaziantepspor, 2010-2011 sezonunun ilk yarısında evinde 2-1 kazandığı maçın ardından Fenerbahçe ile yaptığı 9 lig müsabakasını da yitirdi. Geçen sezonun ilk yarısında Gaziantep'te yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'daki son maçı ise sarı-lacivertliler 3-0 kazandı.

İstanbul’daki maçlar

Fenerbahçe, yarınki rakibi Gaziantepspor'a İstanbul'da yaptığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler, Gaziantepspor ile sahasında yaptığı 30 maçta 26 galibiyet aldı, yalnızca bir kez yenildi, 3 kez de berabere kaldı.

Fenerbahçe, İstanbul’da Gaziantepspor filelerine toplam 71 gol attı, kalesinde ise 19 gol gördü.

Evindeki 30 maçın sadece 2'sinde rakibine gol atamayan sarı-lacivertliler, son 16 maçı boş geçmedi.

Fenerbahçe’nin İstanbul’daki tek yenilgisi 1981’de

Fenerbahçe, lig maçlarında Gaziantepspor'a evindeki tek yenilgisini 1981 yılında aldı.

Sarı-lacivertli ekip, 1980-1981 sezonunda, 23 Mayıs 1981 tarihinde sahasında Gaziantepspor'a 1-0 yenildiği maçın ardından, rakibinin Süper Lig'de mücadele ettiği 27 sezonda evinde Gaziantep ekibine mağlup olmadı.

Ligin gol rekoru

59. sezonunu yaşayan lig tarihinde şimdiye dek bir maçta en fazla gol, Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasındaki karşılaşmada filelere gitti.

1991-1992 sezonunda, 16 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da yapılan maçı sarı-lacivertli ekip 8-4 kazandı. Bu maçta atılan toplam 12 gol, ligde şimdiye dek bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.

Bu tarihi maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay kendi kalesine, Gaziantepspor'un gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ve Fenerbahçeli Semih Yuvakuran kendi kalesine attı.

Tarihe geçen bir diğer maç

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında ligde 2000-2001 sezonunda İstanbul'da yapılan maç da adeta nefesleri kesti.

Ligde 29. haftada Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan karşılaşmaya Fenerbahçe 61 puan ve averajla lider, Gaziantepspor ise 58 puanla üçüncü sırada başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını Gaziantepspor 3-0 önde kapadı. İkinci yarıda adeta coşan Fenerbahçe, üst üste bulduğu gollerle inanılmazı gerçekleştirip, sahadan 4-3 galip ayrıldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geçti.

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasındaki randevular genelde gollü maçlara sahne oluyor.

Fenerbahçe, rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini, 2007-2008 ve geçen sezon Gaziantep'teki maçlarda 5-0, tarihe geçen 1991-1992 sezonunda 8-4, 1981-1982 ve 2003-2004 sezonlarında 5-1, 1998-1999 sezonunda da 4-0'lık skorlarla aldı.

Gaziantepspor ise Fenerbahçe önünde en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda 5-1'lik sonuçla elde etti.