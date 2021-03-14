Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Evinde oynadığı son 3 maçtan 1 puan çıkaran sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

Süper Lig'de 3 maçlık yenilmezlik serisine sahip Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Trabzonspor ve Konyaspor'u deplasmanda yenen Sarı-lacivertli takım, Antalyaspor ile berabere kaldı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 58 puan ve averajla 3. sırada giriyor.

Hafta içi teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayıran Gençlerbirliği, 21 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Bugün Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İç saha fobisi

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde yaşadığı kayıplarla dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertliler, ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi.

Söz konusu süreçte Galatasaray ve Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı.

Fenerbahçe, bu sezon evinde çıktığı 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, bu maçta forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra sarı kart cezalısı Enner Valencia da Gençlerbirliği mücadelesinde kadroda yer alamayacak.

4 oyuncu sınırda

Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş deplasmanında yer almayacak.

Diğer yandan sarı kart sınırındaki Sinan Gümüş ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i

Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Pelkas, Thiam