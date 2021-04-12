Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Müsakaba BeIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Maçın VAR hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Süper Lig'de 2. sırada bulunan Fenerbahçe, 32 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler 63 puanla ikinci sırada yer alıyor.

50 puanı olan Gaziantep FK ise 5. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk maçında Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi Vetrih, Maxim ve Kenan Özer'in golleriyle 3-1 yenmişti.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i

Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra Nazım Sangare'nin durumuna maç saatinde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu karar verecek.

7 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, bugün sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Gaziantep FK'de eksikler

Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacağı takımda, Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak.

Üç futbolcunun da Covid-19 karantinasında olduğu Gaziantep'te, cezası sona eren Andre Sousa ise teknik heyetten görev bekleyecek. Geçen hafta sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayan Muhammet Demir'in durumu da maç saatinde belli olacak.