Fenerbahçe evinde Ferdi Kadıoğlu'yla güldü

Süper Lig'de Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Göztepe'nin tek golü Soner Aydoğdu'dan geldi.

Geçen hafta evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, Göztepe'yi de 2-1'lik skorla devirdi. Karşılaşmada gol perdesini günün yıldızı Ferdi Kadıoğlu açtı. 25. dakikada şık bir gole imza atan 20 yaşındaki genç futbolcu takımını 1-0 öne geçirirken 45. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skor 2-0'a geldi.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle soyunma odasına 2-0 önde girerken maçın ikinci yarısında Soner Aydoğdu, 66. dakikada attığı golle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 49'a yükseltirken Göztepe ise 38 puanda kaldı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Serdar Aziz, 90+3. dakikada çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.