Fenerbahçe evinde Elazığspor ile karşılaşyor

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam 20:30'da evinde Elazığspor'u konuk edecek Fenerbahçe'nin hedefi ligde 4'te 4 yapmak. Saat 20:30'daki maçta Yunus Yıldırım düdük çalacak.

Ligde 2013-2014 sezonunun ilk maçında deplasmanda Torku Konyaspor karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından üç maçını da kazanan sarı-lacivertliler, Elazığspor karşısında da kazanarak seriyi dört maça çıkarmayı hedefliyor.

Bu sezon seyircisi önünde çıktığı iki lig maçında maçında Eskişehirspor'u 1-0 ve Sivasspor'u 5-2'lik skorlarla yenen sarı-lacivertli takım, Elazığspor karşısında da 3 puan almak istiyor.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın ilk 11 tercihi; Volkan, Gökhan, Alves, Egemen, Caner, M.Topal, Baroni, Meireles, Kuyt, Webo ve Sow.

Konuk ekip ise sahaya; Zülküf, Deniz Aslan, Görkem, Çağlar, Özgür, Serdar Gürler, Habib Sow, Serdar Özkan, Köksal, Sane ve Deniz Yılmaz dizilişiyle çıkması bekleniyor.

Tek eksik Emre Belözoğlu

Elazığspor maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle tedavisi süren ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Emre Belözoğlu dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, ligin son iki haftasında sahaya sürdüğü ilk 11 kurgusunda fazla değişik yapması beklenmiyor.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yunus Yıldırım yönetecek.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını bu akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Elazığspor'un galibiyeti yok



Fenerbahçe ile Elazığspor, bugün yapacakları maçla birlikte ligde 7'nci kez karşılaşacak. İki ekip arasında bugüne kadar ligde oynanan maçlarda Elazığspor'un galibiyeti bulunmuyor.

İki ekip, Elazığspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2002-2003, 2003-2004 ve geçen sezon birbirlerine rakip oldu. Geride kalan 6 maçtan 3'ünü Fenerbahçe kazanırken, 3'ü berabere bitti. Fenerbahçe'nin toplam 18 golüne, Elazığspor 9 golle yanıt verdi.

Taraflar arasındaki 6 maçta sporseverler toplam 27 gol seyrederken, Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birisini, 7-1'lik sonuçla Elazığspor karşısında aldı. Bu sonuç, Elazığspor'un da Süper Lig'deki en farklı skorlu yenilgisi olarak kayıtlara geçti.