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Spor

Fenerbahçe, evinde BB Erzurumspor ile karşılaşıyor; işte muhtemel 11'ler ve maç notları

03 Mayıs 2021 16:13

Fenerbahçe, zirve yarışındaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın kayıpsız tamamladığı haftada, kümede kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor'u konuk ediyor. 

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20:30'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Maçın VAR hakemliğini ise Hüseyin Göçek yapacak.

Sarı-lacivertli takım, bir maç eksiğiyle, 73 puana sahip ve lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde.
Kümede kalma savaşı veren BB Erzurumspor ise bu müsabakaya, maç fazlasıyla, 37 puanla 19. sırada giriyor.

Sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, bu maçta takımdaki yerlerini alamayacak.

BB Erzurumspor'da ise Emrah Başsan cezası nedeniyle oynayamayacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Harun, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Mesut, İrfan Can, Pelkas, Valencia

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Obertan, Rashani, Ricardo Gomes 

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