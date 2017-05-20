Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi

Fenerbahçe Euroleague Final Four ilk maçında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler büyük üstünlükle götürdüğü mücadeleyi 84-75 kazanarak finalde Olympiakos ile eşleşti. Fenerbahçe Olympiakos’u yenmesi durumunda şampiyonluk hedefine erişmiş olacak.

Euroleague’de final karşılaşması 21 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Maçın başından itibaren üstünlüğünü rakibin üzerinde hissettiren Obradovic’in takımı, taraftarların da desteğini alarak büyük bir efor sarf etti.

İlk çeyrekte savunmada çok istekli olan sarı-lacivertli takım, hücumda da Dixon’ın üçlükleriyle farkı bir anda açtı. Udoh pota altında inanılmaz savunma yaprak boyalı alanı kitledi. İlk periyotta Fenerbahçe’nin 21-13 üstünlüğü vardı.

İkinci çeyrekte sarı-lacivertliler oyunu dengede götürdü. Rodriguez, Llull ve Caroll ile etkili olan Real Madrid, hücumda kıpırdasa da Fenerbahçe'ye üstünlük kuramadı. İlk çeyrek 44-34 Fenerbahçe üstünlüğü ile geçildi.

İkinci yarıda ise Fenerbahçe vitesi ne düşürdü ne de artırdı. Caroll’ün dış atışları dışında pek etkili olmayan Real Madrid’e Fenerbahçe karşılık vermekte zorlanmadı.

Sarı-laciverti takım son çeyrekte işi bitirdi.

Üst üste ikinci kez

THY Euroelague Final-Four'da Real Madrid'i mağlup eden Fenerbahçe, üst üste ikinci kez finale yükseldi.

THY Euroleague'de bu sezon başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe, normal sezonu 5. sırada tamamladı. Play-Off serisinde Yunan ekibi Panathinaikos ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini 3-0 ile geçerek Final-Four'a yükselmişti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Final-Four'da yarı final maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele eden Fenerbahçe, rakibini yenerek finale kaldı. Böylece sarı-lacivertliler, üst üste ikinci kez final oynayacak.

Fenerbahçe, daha önce de 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Final-Four'da mücadele etmişti. Geçtiğimiz sezon Berlin'de organize edilen turnuvada Fenerbahçe, finalde CSKA Moskova'ya mağlup olmuştu.