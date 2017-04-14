Fenerbahçe Euroleague’de finalde!

Fenerbahçe Kadınlar Euroleague yarı final maçında Rus temilcisi Ekaterinburg’u 70-61 yenerek finale yükseldi.

Üst üste 6. kez final four oynayan ama kupayı kazanmayı başaramayan Fenerbahçe finalde Dynamo Kursk ile ZVVZ USK Praha maçının galibi ile karşılaşacak.

Rusya'da düzenlenen FIBA Kadınlar Euroleague Final Four organizasyonunun ilk maçında ev sahibi UMMC Ekaterinburg ile karşılaşan Fenerbahçe, Rus ekibini 70-61 mağlup etti ve adını Euroleague’de üçüncü kez finale yazdırdı.

Euroleague kadınlarda Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi Dinamo Kursk oldu. Karşılaşma 16 Nisan Pazar günü oynayacak.

Karşılaşmaya iyi başlayan UMMC Ekaterinburg, Taurasi'nin basketleriyle 3. dakikaya 7-2 önde girdi. Daha sonra iki takımın da birçok hücumdan yararlanamadığı maçta Fenerbahçe rakibine Lavender ve Parker'in basketleriyle karşılık verirken, Taurasi ve Griner ile skor bulmaya devam eden Rus ekibi ilk periyodu 14-10 üstün geçti.

İkinci periyoda Pelin Bilgiç'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle başlayan Fenerbahçe, 13. dakikada skoru eşitledi: 18-18. Ancak Baric ve Lyttle'ın basketleriyle yeniden üstünlüğü eline geçiren UMMC Ekaterinburg, Taurasi ve Nolan'ın da verdiği katkıyla soyunma odasına 33-28 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Fenerbahçe, Quigley, Birsel Vardarlı Demirmen ve Parker ile bulduğu basketlerle 34. dakikada tekrar skoru eşitledi: 37-37. Yaptığı etkili savunmayla rakibinin sayı üretmesini engelleyen sarı-lacivertli takım, Verameyenka, Quigley ve Lavender ile basketler atmaya devam ederek 28. dakikada farkı 10 sayıya (49-39) çıkardı. Fenerbahçe, yakaladığı 7-0'lık seriyle farkı eriten UMMC Ekaterinburg karşısında son çeyreğe 49-46 önde girdi.

Son periyota da iyi giren Fenerbahçe, Quigley, Lavender ve Birsel Vardarlı Demirmen ile kaydettiği basketlerle 36. dakikaya 63-54 önde girdi. Oyun disiplininden kopan rakibi karşısında kontrolü tamamen eline geçiren sarı-lacivertli takım, Lavender ve Quigley ile sayı üretmeye devam ederek müsabakadan 70-61 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.