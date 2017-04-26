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Spor

Fenerbahçe, Euroleague'de Final Four’da

Euroleague play-off serisinde Panathinaikos'u 3-0 ile geçen Fenerbahçe, üst üste üçüncü kez Dörtlü Final oynamaya hak kazandı

26 Nisan 2017 01:44

Yunanistan'daki iki maçta da Panathinaikos'u yenen Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan maçta da rakibini 79-61 mağlup ederek 3-0'la Final Four'a yükseldi.

Fenerbahçe geçen sene de Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final'de oynamış, finalde CSKA Moskova'ya son anda kaybetmişti.

Bu sene Dörtlü Final 19-21 Mayıs tarihlerinde İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek. 

Panathinaikos'u eleyen Fenerbahçe, Dörtlü Final'de Real Madrid-Darüşşafaka eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Fenerbahçe, Anadolu Efes'i geçerek en fazla Dörtlü Final oynayan Türk takımı unvanını kazandı.

Başantrenör Obradovic de kariyerinde tam 16. kez Euroleague'de Dörtlü Final mücadelesi verecek. Spor adamının kariyerinde 8 Euroleague şampiyonluğu var ve ondan fazla şampiyon olan koç yok. 

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Luigi Lamonica, Fernando Rocha, Boris Ryzhyk

Fenerbahçe: Sloukas 6, Kalinic 10, Bogdanovic 10, Datome 10, Vesely 6, Udoh 10, Melih, Antic, Bennett, Nunnally 12, Ali Muhammed 13, Ahmet 2

Panathinaikos: Singleton 12, Rivers 16, James 8, Gist 7, Calathes 5, Nichols, Fotsis 4, Pappas 1, Feldeine 6, Gabriel 2, Bourousis

1. periyot: 18-17 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 37-30 (Fenerbahçe lehine)

3. periyot: 52-42 (Fenerbahçe lehine)

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