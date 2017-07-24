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Spor

Fenerbahçe Eto'o transferinde 'soru işaretleri' yarattı

Transferi 'yalanlayan' mesajın kaldırılması, iddiaları daha da arttırdı

24 Temmuz 2017 14:04

Forvet transferi yapmak için çalışmalar yürüttüğü bilinen Fenerbahçe için, Antalyaspor'un golcüsü Samuel Eto'o ile ilgili söylentiler çıkmıştı. Sarı-lacivertliler dün bu iddiaları resmi sitesi üzerinden yalanlamıştı.

"Eto'o Fener'e Geliyor" başlıklı transfer haberi gerçeği yansıtmamaktadır" diyerek iddiaları yalanlayan bir metin yayınlayan Fenerbahçe Kulübü, bugün 'yalanlama mesajı'nı resmi siteden kaldırdı. Sarı-lacivertli kulübün bu hareketi, Eto'o söylentilerinin daha da artmasına neden oldu

Fenerbahçe daha önce resmi sitesi üzerinden yalanladığı Roberto Carlos, Mehmet Topuz ve Alper Potuk transferlerini de gerçekleştirmişti.

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