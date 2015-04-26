Fenerbahçe, Eskişehirspor'la berabere kaldı, şampiyonluk yarışı kızıştı

Lider Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı. 33. dakikada Mustafa Yumlu'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen sarı lacivertliler, 80'de Emre Güral'ın uzak mesafeden attığı gole engel olamayınca 1 puana razı oldu.

Tartışma yaratan pozisyon

Eskişehirspor-Fenerbahçe maçının en kritik pozisyonu 60. dakikada yaşandı. Ev sahibi takımın kullandığı korner atışı sırasında sarı lacivertli ceza alanı içinde Bekir İrtegün ile Mori arasında itiş kakış yaşandı ve bunun sonucunda Arjantinli futbolcu yere düştü.

Kırmızı siyahlılar bu pozisyonda penaltı itirazında bulunmalarına rağmen hakem Mustafa Kamil Abitoğlu 'devam' dedi.

Fenerbahçe ilk 11'i: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bruno Alves, Bekir İrtegün, Hasan Ali Kalıdırım, Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Alper Potuk, Caner Erkin, Moussa Sow, Pierre Webo.

Yedekler: Mert, Egemen, Diego, Kuyt, Selçuk, Kadlec, Emenike

Eskişehirspor ilk 11'i: Ali, Kamil, Mustafa, Sezgin, Özgür, Toko, Causic, Kaan, Lawal, Sezer, Funes Mori

Yedekler: Boffin, Angelo, Ergün, Hürriyet, Serdar, Mehmet Feyzi, Emre

Zemin krizi

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik kadro Eskişehir Atatürk Stadı’nın zeminine büyük tepki gösterdi. Çimlerin normalden çok uzun olduğuna dikkat çeken Sarı-Lacivertliler, en azından zeminin sulanmasını istedi. Fakat bunun için iki takımın onayı gerekirken Eskişehirspor bu talebi reddetti.

Diego kulübede oturdu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Diego Ribas 18 kişilik maç kadrosunda yer aldı. Teknik direktör İsmail Kartal, Bursaspor maçında kadroya almadığı Brezilyalı oyuncuyu zorlu Eskişehirspor deplasmanında yedek kulübesine oturttu. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Raul Meireles, Mehmet Topuz ve henüz hazır olmayan Serdar Kesimal kadroda yer almadı.

Fenerbahçe taraftarsız mücadele etti

Bu arada, Fenerbahçe'nin aldığı ceza nedeniyle Atatürk Stadı'nın misafir tribünü bu maçta kapatıldı. Bu nedenle Fenerbahçe taraftarları takımlarına destek veremedi.

Alper Potuk’a destek

Fenerbahçe’ye 2 sezon önce Eskişehirspor’dan transfer olan Alper Potuk eski takımına karşı forma giydi. Alper’i taraftarlar bağrına basarken sırayla tribünlere çağırdılar. Eskişehirsporlu taraftarlar, “Bu taraftar seninle gurur duyuyor” şeklinde tezahürat yaparak milli oyuncuya sevgi gösterisinde bulundular.

Volkan Demirel tarihe geçti

Sarı-lacivertli takımın tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Eskişehir maçı ile birlikte Fenerbahçe tarihine geçti. Bursaspor maçında 293. kez lig maçına çıkan ve bugün çıktığı Eskişehirspor maçıyla birlikte bu sayıyı 294'e yükselten Volkan Demirel, böylece Fenerbahçe adına "en çok lig maçında görev yapan kaleci" Rüştü Reçber’i yakaladı.

Volkan, toplam resmi maç sayısında ise selefini çoktan geride bıraktı. Rüştü Reçber Fenerbahçe formasıyla toplamda 381 maça çıkarken Volkan Demirel ise 388. kez Sarı Lacivertli takımın formasını giydi.