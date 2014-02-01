Fenerbahçe Eskişehir'den eli boş döndü

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında lider Fenerbahçe, Eskişehirspor'a konuk oldu.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe olsa da Eskişehirspor ilerleyen dakikalarda dengeyi sağladı. Orta sahada kolay geçen Eskişehirspor, Erkan Zengin'in 12. dakikada uzaktan şutuyla tehlike yarattı. Ancak bu top, direğin hemen yanından auta gitti.

Bu tehlikeli şuttan 4 dakika sonra, bu kez Fenerbahçe ceza sahası dışından etkili oldu. Holmen'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Pierre Webo, çok sert vurdu ancak topu üstten auta yolladı.

Maçta temponun düştüğü dakikalarda ise ev sahibi Eskişehirspor'un golü geldi. Orta sahadan Jorquera'nın uzun pasına hareketlenen Henri Bienvenu, Bruno Alves'in büyük hatasının ardından Volkan'la karşı karşıya kaldı. Bu pozisyonda Volkan'ın üzerinden şık bir vuruşla Fenerbahçe ağlarını havalandıran Bienvenu, takımını 28. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Emenike'nin sakatlığı nedeniyle oynamadığı bu maçta Pierre Webo da sakatlık geçirdi ve 33. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Webo'nun yerine Fenerbahçe'de oyuna Emre Belözoğlu girdi.

Yediği golün ardından Eskişehirspor karşısında ciddi bir baskı kuran Fenerbahçe, özellikle 37. dakikada gole çok yaklaştı. Caner'in köşe vuruşunda Sow'un kafa vuruşu Boffin'den döndü. Dönen topu önünde bulan Sow, kale sahasında boş durumdaki Egemen'e çıkardı. Egemen'in vuruşunu kale çizgisinde Akaminko çıkarırken, son olarak Moussa Sow'un şutu yan direkten dışarı gitti.

Devrenin son dakikasında yine Caner'in ortasına, bu kez Kuyt kafayı vurdu ancak bu poziyonda da top üstten auta gitti. Takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarının başlamasıyla Fenerbahçe de temposunu artırdı. Önce 53'te Caner'in arka direğe kestiği topa dokunan Dirk Kuyt, topu filelere gönderdi ancak bu pozisyonda elle oynadığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. 59'da ise Meireles'in bıraktığı topa müsait durumda son vuruşu yapan Kuyt, yüzde yüzlük bir gol fırsatını daha değerlendiremedi ve yandan auta gönderdi.

Webo'nun yerine oyuna giren Emre Belözoğlu'nun orta sahaya kattığı dinamizm, orta sahanın hakimiyetini da Sarı-laciverli ekibe geçirdi. Ev sahibi Eskişehirspor, özellikle 75. dakikaya kadar topa hakim olan Fenerbahçe karşısında oldukça zorlandı. Fakat son bölümde ev sahibi, daha fazla hücumu düşünmeye başladı.

Necati ve Kamara'nın oyuna dahil olmasıyla hareketlenen Eskişehirspor, 83'te 2-1 öne geçti. Mehmet Topal'ın kaptığı topun ardından Necati'nin pasıyla sol tarafta topla buluşan Erkan Zengin, uzak direğe harika bir vuruş yaptı ve takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı.