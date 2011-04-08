-FENERBAHÇE ESKİŞEHİR'DE 3 PUAN PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 08.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, 3 puanla İstanbul'a dönmeyi hedefliyor. Geçen hafta sahasında Bursaspor ile 0-0 berabere kalarak liderliği Trabzonspor'a kaptıran sarı-lacivertliler, Eskişehirspor'u yenerek, zirve yarışında yeni bir puan kaybı yaşamak istemiyor. Fenerbahçe'de sakatlığı düzelen ve son iki antrenmanda takımla birlikte çalışan Emre Belözoğlu takıma dönüyor. Konyaspor maçında sakatlandıktan sonra Galatasaray ve Bursaspor maçlarında forma giyemeyen Emre'nin Eskişehirspor maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Eskişehirspor maçı öncesinde sarı-lacivertlilerde Issiar Dia ve Selçuk Şahin'in sakatlığı bulunuyor. -CANER VE CRİSTİAN KART CEZASI SINIRINDA- Fenerbahçe'de Caner ve Cristian, sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kartı bulunan iki futbolcu, yarınki maçta da sarı kart görürse, cezalı duruma düşecek ve 29. haftada Gaziantepspor maçında forma giyemeyecek. -MUHTEMEL 11- Teknik direktör Aykut Kocaman'ın yarınki maçta, 6 yabancı sınırlaması nedeniyle savunmada Andre Santos'u yedek soyundurup, solda Caner'e yer vermesi, orta sahanın solunda ise Stoch'u oynatması bekleniyor. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Caner, Mehmet Topuz, Emre, Cristian, Stoch, Alex, Niang. Eskişehir Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Eskişehirspor-Fenerbahçe maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.