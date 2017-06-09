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Spor

Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira'ya hapis cezası

Portekizli teknik adam, Olympiakos'un başında olduğu dönemde AEK taraftarlarına yaptığı uygunsuz hareketten dolayı hapis cezasına çarptırıldı

09 Haziran 2017 22:39


Fenerbahçe'nin 2015-2016 sezonunda teknik direktörlüğünü yapan Vitor Pereira, Yunanistan'ın Olympiakos takımında çalışırken bir maçta yaptığı uygunsuz hareketler nedeniyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bir taraftarın başvurusu üzerine 2015 yılında AEK ile Olympiakos arasında oynanan Yunanistan Kupası çeyrek final karşılaşmasında çıkan olaylardan dolayı açılan dava, Atina Sulh Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, yaptıkları uygunsuz hareketlerden dolayı "nedensiz hakaretten" suçlu bulunan Portekizli teknik adam ve oyuncu Pajtim Kasami'ye 8 ay hapis cezası verdi. Cezanın 3 yıl ertelendiği bildirildi.

Karşılaşmanın 89'uncu dakikasında Olympiakos'un öne geçmesinin ardından bazı AEK taraftarlarının sahaya girmesinden dolayı maç iptal edilmişti.
Pereira'nın gol sonrası AEK taraftarlarına karşı yaptığı hareket büyük tepki toplamıştı.
 

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