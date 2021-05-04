Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında sezonun en fazla gol beklentisi yakalayan takımı oldu

Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler Kadıköy'deki gecede Süper Lig'deki rakiplerini geride bırakan bir istatistik yakaladı.

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, düşme hattında yer alan BB Erzurumspor'u 14 dakika içinde bulduğu 3 golle devirdi.

Son 5 maçta dördüncü galibiyetini elde eden Emre Belözoğlu'nun ekibi Galatasaray-Beşiktaş deribisi öncesi şampiyonluk yarışındaki iddiasını korudu.

Opta'nın verilerine göre, Fenerbahçe Erzurumspor karşısında bu sezon bir Süper Lig maçında 4.8 ile en fazla gol beklentisi yakalayan takım oldu.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca Belözoğlu, ligde İsmail Kartal'dan (2014/15) bu yana Fenerbahçe kariyerine üst üste dört iç saha galibiyetiyle başlayan ilk çalıştırıcı oldu.