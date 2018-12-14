Fenerbahçe, Ersun Yanal ile anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile 1,5 yıllığına anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından Ersun Yanal ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabı, Yanal’ın ‘2014 tarihli ‘Mutluluk Fenerbahçe’de olmaktır’ tweetine alıntı yaparak, “Mutluluk Sarı Lacivert bir bağ, sonsuz bir aidiyettir! Yuvana hoş geldin @ersunyanal!” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe’nin resmi twitter hesabından yaptığı açıklama 10 dakika içinde yirmi bin retweet aldı…

İlk maçı doğum gününde

17 Aralık 1961 doğumlu Yanal, ilk maçına doğum gününde çıkmış olacak. Fenerbahçe, pazartesi Kadıköy’de Erzurumspor’u ağırlayacak.