Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu

T24 - Aroma Erkekler Voleybol 1. Ligi play-off finali 3. maçında Arkasspor'u 3-0 yenerek seride durumu 3-0 yapan Fenerbahçe, 2010-2011 sezonu şampiyonu oldu.
Oldukça çekişmeli geçen ilk sette başa baş bir mücadele sergilenirken, özellikle hakeme itirazları nedeniyle Agamez'in oyundan çıkarılması, Arkasspor'un düzenini bozdu ve Fenerbahçe bu bölümü 25-19 kazandı.
İkinci sete iyi başlayamayan Arkasspor, savunmada sıkıntılar yaşarken, Fenerbahçe blokları karşısında da bekleneni veremedi. Oldukça başarılı bir savunma ortaya koyan Fenerbahçe, seti 25-17 alarak durumu 2-0 yaptı.
Üçüncü sette de rakibine şans tanımayan Fenerbahçe, 25-15 kazanarak, maçı ve seriyi 3-0'a getirip, sezonu şampiyon tamamladı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nihat Ermihan xxx, Temel Öneri xxx
Fenerbahçe: Kemal xxx, Milijkovic xxx, Arslan xxx, Emre xxx, Coskovic xx, Marshall xxx (Serkan xxx, Cengizhan xx, Soner xx)
Arkasspor: Agamez x, Burutay xx, Burak xx, Hüseyin xx, Beszaros xx, Ahmet xx (Nuri xx, Andaç x, Emin x, Bülent x)
Setler: 25-19, 25-17, 25-15
Süre: 70 Dakika (25, 23, 22)