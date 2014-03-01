Fenerbahçe Emre'nin iki penaltısıyla Gençlerbirliği'ni devirdi

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda cezası nedeniyle kadın ve çocuk taraftarları önünde Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, devreyi 0-0 eşitlikle tamamladı. İkinci yarının 56. dakikasında Fenerbahçe sol kanattan korneri kullandı. Savunma topu ceza sahası dışına gönderdi. Gerilerden gelen Gökhan Gönül, gelişine şutunu çekti, ancak top Ante Kulusic'in eline çarptı. Hakem Cüneyt Çakır, düdüğünü çalarak, penaltı noktasını gösterdi. 57'de topun başına gelen Emre Belözoğlu, durumu 1-0'a getiren golü kaydetti.

Fenerbahçe 71. dakikada durumu 2-0'a getirdi. Alper Potuk ceza sahasının sol köşesinden Kulusic'i geçtikten sonra yerde kaldı ve hakem Cüneyt Çakır bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına yine tecrübeli isim Emre Belözoğlu, takımını 2-0 öne geçirdi. Maçın geriye kalan dakikalarında gol olmadı ve Fenerbahçe, evinde Mehmet Özdilek'in takımı Gençlerbirliği'ni Emre Belözoğlu'nun attığı 2 penaltı golüyle geçti: 2-0.

