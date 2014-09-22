Fenerbahçe, Emre'nin 82. dakikadaki penaltısıyla güldü

Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta maçında Fenerbahçe, Gaziantepspor'u, Emre Belözoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun sergileyen ve girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe'ye üç puanı getiren gol 82. dakikada Emre Belözoğlu'nun penaltı vuruşundan geldi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, bu sonuçla 7 puana ulaşan Fenerbahçe, aynı puanlı Akhisar Belediyespor ile zirveyi paylaştı.

Kadrolar

FENERBAHÇE: Mert, Gökhan, Alves, Bekir, Caner, Mehmet Topal, Emre, Kuyt, Diego, Sow, Emenike

GAZİANTEPSPOR: Eray, Koray, Arokoyo, Elyasa, Şenol, Chico, Oğuzhan İbrahim, Mustafa Gökhan, Muhammet

Tribünler boş kaldı

Passolig ile anlaşma sağlanmasına rağmen valilikten izin alınamayınca biletli taraftarların giremediği karşılaşmada tribünler boş kaldı. Yaklaşık 10 bin civarında taraftar tribünde yerini alırken özellikle kombine satılmayan Türk Telekom tribünü boş kaldı.