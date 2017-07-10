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Spor

Fenerbahçe Emre Mor transferinde mutlu sona yakın!

19 yaşındaki futbolcunun menajeri, Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmek için İstanbul'a gelecek

10 Temmuz 2017 13:49

Fenerbahçe'nin uzun süredir kiralık olarak transferini gerçekleştirmek için çalışma yürüttüğü Emre Mor transferinde mutlu sona yakın. BeINSports'un haberine göre; 19 yaşındaki futbolcunun menajeri Muzzi Özcan, sarı-lacivertli yöneticilerle görüşmek için bugün İstanbul'a gelecek.

Almanya'da Borussia Dortmund giyen Milli yıldızın, teknik direktörü Petr Bozs tarafından deneyim kazanması için kiralık olarak gönderilmek istendiği biliniyor.

19 yaşındaki yıldız adayı futbolcu daha önce Türkiye'de oynamak istemediğine dair açıklama yapsa da, deneyim kazanmak amacıyla ilk 11'de forma giyme ihtimalinin daha yüksek olduğu bir takıma gitmek istediği de biliniyor.

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