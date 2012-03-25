Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nu gözden çıkardı

Yönetimin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre ile nikah tazelemeyeceği öğrenildi. Başkan Aziz Yıldırım’ın milli oyuncuyu kesinlikle gözden çıkardığı bildirildi

Teknik Direktör Aykut Kocaman dün büyük bir sürpriz yaparak, takımın en etkili ismi Gökhan Gönül’ü 18 kişilik kadroya almadı, Emre Belözoğlu’nu ise yedek bıraktı.

İki futbolcunun da Trabzon maçı öncesi kart sınırında olmasından dolayı Kocaman’ın böyle bir karar aldığı belirtilse de Gökhan’ın kötü performansı, Emre’nin ise derbi sonrası yöneticilere hocasını şikayet etmesinden dolayı hocalarının hışmına uğradığı öğrenildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Belözoğlu ile yeniden nikah tazelenmeyeceği, bu oyuncu ile iplerin kopmak üzere olduğu bildirildi. Metris Cezaevi’nde bulunan Başkan Aziz Yıldırım’ın da Emre ile yeni sözleşme yapılmasına sıcak bakmadığı, bugüne kadar sürekli arkasında durduğu milli oyuncunun takımdan gitmesini onayladığı öğrenildi.

Emre, derbi sonrası yöneticilerle yaptığı görüşmede hocasının performansını eleştirmiş, takımda bazı oyuncuların Aykut Kocaman ile çalışmak istemediğini ileri sürmüştü. Kocaman, Emre ve Gökhan’ın oynamaması ile ilgili sorulara “Hocanın tasarrufu diyelim” yanıtını verdi.