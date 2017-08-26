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Spor

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ve 3 futbolcunun transferi için girişimlere başladı

Sarı-lacivertli camia, Vardar mağlubiyetlerinin yarasını sarmaya çalışıyor

26 Ağustos 2017 17:05

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin, camiada 'soğuk duş' etkisi yaratan Vardar yenilgilerinin ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenilmesinin ardından Emre BelözoğluPierre WeboMoussa Sow ve Luis Neto için girişimlere başladığı öğrenildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertli ekip; bonservisi elinde olan Webo'yla anlaşmaya varırken, Başakşehir forması giyen Emre, Katar'da Al-Ahli'de oynayan Sow ve Rusya'da Zenit'in stoperliğini yapan Luis Neto için kulüpleriyle ve futbolcularla görüşmelere başladı.

ETİKETLER

FenerbahçeEmre BelözoğluMoussa SowPierre WeboLuis Neto

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