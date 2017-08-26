Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ve 3 futbolcunun transferi için girişimlere başladı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin, camiada 'soğuk duş' etkisi yaratan Vardar yenilgilerinin ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenilmesinin ardından Emre Belözoğlu, Pierre Webo, Moussa Sow ve Luis Neto için girişimlere başladığı öğrenildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertli ekip; bonservisi elinde olan Webo'yla anlaşmaya varırken, Başakşehir forması giyen Emre, Katar'da Al-Ahli'de oynayan Sow ve Rusya'da Zenit'in stoperliğini yapan Luis Neto için kulüpleriyle ve futbolcularla görüşmelere başladı.