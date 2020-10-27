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Dünya

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun yeni görevini açıklayacak

27 Ekim 2020 09:13

Fenerbahçe Kulübünde Emre Belözoğlu'nun yeni görevi, 28 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının 2020-2021 sezonu yapılanmasına dair Emre Belözoğlu ile teknik direktör Erol Bulut’un katılımıyla 28 Ekim Çarşamba günü birer toplantı ve imza töreni düzenleneceği bildirildi.

Emre Belözoğlu’nun yeni görevi ve sorumluluklarının açıklanacağı toplantının saat 14.00’te, Erol Bulut’un basın toplantısının ise saat 16.00’da Ülker Stadı 1907 Tribünü’nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

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