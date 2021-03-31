Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun yardımcısını açıkladı

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu. Erdinç Sözer, Sarı-Lacivertliler'in teknik ekibine katıldı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluğa getirilen Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu. Pro-lisansı bulunan Erdinç Sözer, Belözoğlu'nun ekibine katıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Sözer sezonun geri kalan kısmında Teknik Sorumlumuz Emre Belözoğlu’nun yardımcılığını yapacak. Gösterdikleri işbirliği ve anlayıştan dolayı Hertha Berlin Kulübü ve Teknik Direktör Labbadia’ya teşekkürlerimizi sunarız" denildi.

Kariyerinde Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve son olarak Hertha Berlin'de Bruno Labbadi ile çalışan Erdinç Sözer, Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevine getirildi. Sözer, Fenerbahçe'nin bugünkü idmanında yer aldı.