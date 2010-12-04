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Spor

FENERBAHÇE EMENİKE'Yİ TRANSFER ETME GİRİŞİMİNDE BULUNMAMIŞ İSTANBUL (A.A)

04 Aralık 2010 17:11

-FENERBAHÇE EMENİKE'Yİ TRANSFER ETME GİRİŞİMİNDE BULUNMAMIŞ  İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Fenerbahçe Kulübü, Kardemir Karabükspor'un golcü oyuncusu Emenike ile ilgili transfer girişimlerinin olmadığını açıkladı.  Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Emenike'yi devre arasında almak istedikleri, ancak Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut'dan olumsuz yanıt aldığı'' şeklindeki haberlerin doğru olmadığı belirtilerek, ''Kulübümüzün, söz konusu futbolcuyu transfer etmek gibi bir düşüncesi olmadığı gibi konuya dair herhangi bir girişimi de olmamıştır'' denildi.  Bu arada, resmi siteden yapılan bir diğer açıklamada ise kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın, teknik direktör Aykut Kocaman'a ''Alex'i 70. dakikada oyundan çıkarma'' dediği şeklindeki haberlerin doğru olmadığı, sahada yer alacak 11 ve maç içindeki oyuncu değişiklikleri konusunda karar merci olan tek kişinin Aykut Kocaman olduğu kaydedildi.

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