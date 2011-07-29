Fenerbahçe Emenike'yi 10 milyon Euro'ya sattı

T24 - Fenerbahçe, Emmanuel Emenike'yi 10 milyon Euro'ya Rusya'nın Spartak Moskova takımına sattı.



Şike soruşturmasında Federasyon'un kararı beklenirken Fenerbahçe'de Emenike'yle ilgili şok bir gelişme yaşandı.



Fenerbahçe, Mayıs sonunda Karabükspor'dan transfer ettiği Emenike'yi Rusya'nın Spartak Moskova takımına sattı.



Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş'den borsaya yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Emmanuel Chinenye Emenike'nin bonservisinin 10.000.000 Euro bedelle Spartak Moskova'ya verilmesi konusunda anlaşmaya varılarak sözleşmesi imzalanmıştır" denildi. Açıklama saat 17.13'te geldi.



Fenerbahçe saat 12.10'da Emenike için yurtdışındaki kulüplerden gelen transfer tekliflerinin değerlendirmeye alındığını borsaya bildirmişti.



Emenike böylece Fenerbahçe'de tek bir maçta bile forma giymeden satılmış oldu.

'Türkiye'de kalmak istemiyordu'



Fenerbahçe resmi sitesinden transferle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Futbolcumuz Türkiye’de yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle futbol hayatına başka bir ülkede devam etmek istediğini, daha fazla Türkiye’de kalmak istemediğini teknik heyet ve yönetimimize bildirmiş ve ayrılmak istediğini dile getirmiştir. Bunun üzerine Emenike ile ilgilenen Spartak Moskova takımı ile temasa geçilerek anlaşma sağlanmıştır. Emenike’ye bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."

Gözaltına alınmıştı



Emenike, şike soruşturmasında gözaltına alınmış, sorgulamanın ardından serbest bırakılmıştı.

7 milyon Euro'ya transfer oldu



Karabük, ana sponsoru Kardemir fabrikasının bir yıllık kârından daha fazla paraya Emenike'yi satmıştı. Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza atan Emenike için Karabükspor'la 7 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma gerçekleşmişti.

Anlaşma gereği, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcuyu 4 yıl içinde satması durumunda Karabük'e 2 milyon Euro daha verilecek.

Fenerbahçe: Taksit ödendi



Bu arada Fenerbahçe Kulübü, Emenike'nin transfer taksitinin ödenmediğine dair medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Emenike: Çok istememe rağmen



Transferle ilgili Emenike de Fenerbahçe Tv'ye açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'den erken ayrılığı nedeniyle üzgün olduğunu belirten Emenike, ''Her şeyden önce bu kulüp, taraftarlar, sizler beni çok sevdiniz. Ben de sizleri çok sevdim. Çok erken bir ayrılık oldu. Özelikle Aykut Kocaman ile çok özel bir ilişkimiz vardı. Bu kulüp için bir şeyler yapmak istiyordum. Ancak bu ülkede çok ilginç şeyler yaşadım.



İlk önce benim için oynar-oynamaz tartışması yapıldı. Daha sonra yaşımla ilgili beni çok üzen bir iddia ortaya atıldı ve hayatımda ilk kez bir güvenlik soruşturması sürecine girdim, tutuklandım, 4 gün içeride hapis kaldım.



Çok istememe rağmen böyle bir futbol ikliminde yapamayacağımı anladım. Psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyorum. Açıkçası kafamın içi iyi değil. Herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımı, yöneticilerimi, hocalarımı, teknik heyettekileri, oyuncuları ve taraftarları çok özleyeceğim. Psikolojik ve kafa olarak kendimi rahat hissetmiyorum.''