Fenerbahçe Emenike'yi 10 milyon Euro'ya sattı!

T24 - Fenerbahçe, Emmanuel Emenike'yi 10 milyon Euro'ya Rusya'nın Spartak Moskova takımına sattı. Kulüp yönetimi yaptığı yazılı açıklamada Emenike'nin Türkiye'de yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle ayrılmak istediğini dile getirdi.

Şike soruşturmasında Federasyon'un kararı beklenirken Fenerbahçe'de Emenike'yle ilgili şok bir gelişme yaşandı.



Fenerbahçe Karabükspor'dan transfer ettiği Emenike'yi Spartak Moskova'ya sattı.



Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş'den borsaya yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Emmanuel Chinenye Emenike'nin bonservisinin 10.000.000 Euro bedelle Spartak Moskova'ya verilmesi konusunda anlaşmaya varılarak sözleşmesi imzalanmıştır" denildi. Açıklama saat 17.13'te geldi.



Fenerbahçe saat 12.10'da futbolcu Emmanuel Emenike için yurtdışındaki kulüplerden gelen transfer tekliflerlerinin değerlendirmeye alındığını borsaya bildirmişti.



Fenerbahçe'nin Karabükspor'dan aldığı Emenike, şike soruşturmasında gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.





9 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU



Karabük, ana sponsoru Kardemir fabrikasının bir yıllık kârından daha fazla paraya Emenike'yi satmıştı. Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza atan Emenike için Karabükspor'la 7 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma gerçekleşmişti.



Anlaşma gereği, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcuyu 4 yıl içinde satması durumunda Karabük'e 2 milyon Euro daha verilecek.





FENERBAHÇE: TAKSİT ÖDENDİ



Bu arada Fenerbahçe Kulübü, Emenike'nin transfer taksitinin ödenmediğine dair medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı





'OLUMSUZLUKLAR NEDENİYLE AYRILMAK İSTEDİ'



Fenerbahçe Kulübü, sezon başında Kardemir Karabükspor'dan transfer ettiği Emmanuel Emenike'nin Türkiye'de yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle ayrılmak istediğini, bu nedenle oyuncu için Rusya'nın Spartak Moskova takımı ile anlaştıklarını bildirdi.



Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Türkiye'de yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle futbol hayatına başka bir ülkede devam etmek istediğini, daha fazla Türkiye'de kalmak istemediğini teknik heyet ve yönetimimize bildirmiş ve ayrılmak istediğini dile getirmiştir. Bunun üzerine Emenike ile ilgilenen Spartak Moskova takımı ile temasa geçilerek anlaşma sağlanmıştır. Emenike'ye bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz'' denildi.