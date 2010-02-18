T24 - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Lille'e deplasmanda 2-1 yenildi.



UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste beş maç kazanarak gruptan lider çıkan Fenerbahçe, eleme turlarına yenilgiyle başladı.



Sarı-lacivertli takım son 32 turu ilk maçında formda Fransız ekibi Lille'e 2-1 mağlup oldu.



Metropole Stadı'nda 18 bin kişinin izlediği mücadele çok hızlı başladı. Florent Balmont'un golüne Fenerbahçe Vederson ile cevap verdi ve ilk beş dakika içinde skor 1-1 oldu.



35. dakikada Güiza mutlak bir fırsatı kötü pasla harcadı ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti. İkinci yarının başlarında Deniz'in büyük hatasını affetmeyen Pierre-Alain Frau Lille'i tekrar öne geçirdi.



Son dakikalarda Alex'in harika pasında Güiza net bir fırsatı daha kullanamadı ve maçı 2-1 kazanan Lille 25 Şubat'ta Şükrü Saracoğu'nda oynanacak rövanş için küçük de olsa bir avantaj sağladı.



Sarı kart görerek cezalı duruma düşen Andre Santos rövanş maçında forma giyemeyecek.



Fenerbahçe'de oynayıp oynamayacakları belirsiz olan Lugano, Emre ve Cristian ilk 11'de başladı. Ancak Lugano henüz 10. dakikada sakatlanarak yerini Deniz'e bıraktı.



3. dakikada Fenerbahçe ceza alanının sağında topla buluşan Balmont plase bir vuruşla topu Volkan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.



5. dakikada Vederson'un yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta öne çıkan Lille kalecisi Landreau gole engel olamadı: 1-1.



8. dakikada soldan gelişen Lille atağında Fenerbahçe savunması anlaşamayınca Frau kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda meşin yuvarlak Volkan'dan döndü.



11. dakikada Frau yine Volkan ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top az farkla auta gitti.



15. dakikada Alex Guiza'yı Lille ceza alanına kaçırmak istedi ancak İspanyol oyuncu yavaş kalınca takımını öne geçirme şansını kaçırdı.



28. dakikada Lille'in kullandığı kornerde Fenerbahçe defansı meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi, topa sahip olan Hazard'ın sert şutunu Gökhan gol çizgisi üzerinden uzaklaştırdı.



34. dakikada Alex'in ceza alanına gönderdiği topla buluşan Özer'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



35. dakikada Alex Lille yarı sahasında meşin yuvarlağı Güiza'ya verdi. Güiza kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kendi vurmak yerine topu Alex'e vermek istedi ancak pası çok kötü olunca büyük bir fırsat kaçmış oldu.



44. dakikada kullanılan serbest vuruşta Ludovic topu ceza alanına gönderdi. Aurelien'in ceza alanı içinden yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.



45. dakikada Guiza'nın çaprazdan yaptığı vuruşta topu Lille kalecisi kontrol etti.



52. dakikasında Balmont'un orta sahadan gönderdiği topta büyük bir hata yapan Deniz kafayla Frau'nun önüne bıraktı, Frau da sol çaprazdan plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-1.



53. dakikada Eden Hazard'ın sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan oyun alanına döndü.



67. dakikada Emerson'un uzaktan vuruşunda Volkan'dan seken topu Deniz tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.



70. dakikada Eden Hazard'ın vuruşunda Fenerbahçe savunmasından seken topu Volkan kontrol etti.



75. dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün sert ortasında meşin yuvarlağı Lille savunması güçlükle uzaklaştırdı.



80. dakikada orta sahada topla buluşan Alex'in mükemmel pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Guiza'nın plase vuruşunda meşin yuvarlağı Landreau kontrol etti.



88. dakikada Gervinho'nun ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Volkan topu kornere çeldi.



Lille: Landreau, Balmont, Ludovic, Emerson, Frau (69 Gervinho), Beria, Aurelien, Adil, Mavuba, Eden Hazard (83 Toure), Dumont (60 Cabaye)



Fenerbahçe: Volkan, Lugano (10 Deniz), Bilica, Vederson, Gökhan Gönül, Cristian, Özer (73 Mehmet Topuz), Andre Santos, Emre, Alex (90+2 Selçuk), Güiza



Goller: 3 Balmont, 52 Frau (Lille), 5 Vederson (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Balmont, Cabaye (Lille), Emre, Andre Santos (Fenerbahçe)



Hakem: Eduardo Iturralde Gonzalez (İspanya)



Stat: Lille Metropole





