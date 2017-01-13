Fenerbahçe, Ekici'den haber bekliyor

Trabzonspor'dan Mehmet Ekici’yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, milli oyuncuyla her konu anlaştığı ancak Beşiktaş'ın devreye girmesiyle transferin bir süre askıya alındığı öne sürüldü.

NTV'nin haberine göre, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında henüz bir anlaşma sağlanabilmiş değil.



Mehmet Ekici, tercihini Fenerbahçe'den yana kullansa da, kulüplerin tavrı transferin geleceğini belirleyecek. Bordo mavililerin tercihi, Olcay Şahan transferinden sonra Beşiktaş'a döndü. Ancak Trabzonspor yönetimi, Mehmet Ekici’nin Fenerbahçe ısrarı üzerine, sarı lacivertlilerin önerdiği bonservis bedelini kabul ederse bu transfer gerçekleşebilir.



Mehmet Ekici, kulübünün isteği doğrultusunda kararını Beşiktaş olarak değiştirirse bu kez milli futbolcunun rotası siyah-beyazlılar olacak.



Mehmet Ekici'nin Trabzonspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.