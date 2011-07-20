T24 - Futbolda şike operasyonu ile son iki haftadır sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, 'Eğitim Ligi'nden çekiliyor! Özel Fenerbahçe Eğitim Kurumları'nı, Özel Denizatı Eğitim Kurumları satın alıyor...



Habertürk Gazetesi'nin haberine göre; Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 2003 yılında kurulan Özel Fenerbahçe Eğitim Kurumları'nı (Fenerbahçe Koleji), 1997 yılında kurulan ve İstanbul'un gözde okullarından biri olan Özel Denizatı Eğitim Kurumları satın alıyor. İki tarafın bir süredir satış görüşmelerini sürdürdüğü ve imzanın an meselesi olduğu belirtilirken, her iki okulda da öğrenci velilerine konuyla ilgili bilgilerin verilmeye başlandığı öğrenildi. Denizatı'nın satın alma sonrası İstanbul Kayışdağı'nda bulunan okulunu, yine aynı bölgede bulunan Fenerbahçe Koleji'nin kampusuna taşıyacağı belirtiliyor.

Teklif Fener'den



Özel Denizatı Eğitim Kurumları'nın geçtiğimiz yıllarda da Fenerbahçe Koleji'ni satın almak için girişimlerde bulunduğu ancak görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı belirtilirken, bu defa teklifin Fenerbahçe cephesinden geldiği öğrenildi. Eğer son dakika görüşmelerde bir pürüz yaşanmaz satın alma gerçekleşirse, Denizatı'nın yeni adının Denizatı Fenerbahçe Koleji olacağı kaydediliyor. Fenerbahçe Koleji'nin satılmasında son dönemde yaşananlar ve Başkan Aziz Yıldırım'ın tutuklu yargılanmasıyla herhangi bir ilgisi olmadığı, satın alma görüşmelerinin bu olaylardan daha önce başladığı gelen bilgiler arasında.

2003’ten bu yana eğitim veriyor



Fenerbahçe'nin okulu satma kararında, eğitim sektörünün artık çok rekabet yoğun bir hal alması ve yöneticilerin okul için yeterli vakti ayıramamasının etkili olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 2003 yılında kurulan Özel Fenerbahçe Eğitim Kurumları, anaokulu, ilköğretim okulu, Anadolu Lisesi düzeyinde eğitim-öğretim yapıyor. İstanbul, Ataşehir Kayışdağı mevkiinde 49 binmetrekarelik bir arazi üzerinde toplam8 bin 500 metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren Fenerbahçe Koleji'nin kuruluş amaçlarından biri de Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki branşlarda altyapıdaki sporcuların eğitimlerinin karşılanmasıydı. 2003 - 2004 Eğitim Öğretim yılında resmi olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde faaliyete başlayan Fenerbahçe Koleji'nde, 1 zemin, 3 normal kat üzerinde; zemin kat ilköğretim1. kademe, 1. kat ilköğretim ikinci kademe ve Anadolu Lisesi, 2. kat Anadolu Lisesi öğrencilerine eğitim öğretim veriliyor.

