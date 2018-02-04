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Spor

Fenerbahçe, Efes'i farklı geçti

Sarı-lacivertliler 8-0 geriye düştüğü karşılaşmada çabuk toparladı

04 Şubat 2018 20:24

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Anadolu Efes'i 100-74 yendi.

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla ligde 14. galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 3. dakikayı 10-3 üstün geçti. Anadolu Efes, McCollum'un basketleriyle 6. dakikada farkı 4 sayıya (14-10) indirdi. Çeyreğin kalan bölümünde rakibine sayı şansı vermeyen, Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed'in etkili oyunuyla 13-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 27-10 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında Wanamaker ve Thompson ile skor bulan sarı-lacivertli ekip, 14. dakikada farkı 27 sayıya kadar çıkardı: 44-17. Konuk ekip, Dunston ve Motum'un pota altında ürettiği basketlerle farkı eritmeye çalışırken, Fenerbahçe Doğuş soyunma odasına 57-34 önde gitti.

İkinci yarıya sert savunmayla başlayan ve McCollum'un önderliğinde 12-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 23. dakikada farkı 11 sayıya indirdi: 57-46. Çabuk toparlanan ve hızlı hücumlardan Wanamaker ve Melih Mahmutoğlu sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, 26. dakikayı 68-48 üstün tamamladı. Sarı-lacivertliler, final periyoduna da 71-56 önde girdi.

Etkili mücadelesini son periyoda da taşıyan Fenerbahçe Doğuş, rakibine geri dönüş şansı vermedi ve müsabakadan 100-74 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş, bu galibiyetle evinde üst üste 47. lig maçını da kazandı. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında yaşamıştı.

Fenerbahçe Doğuş: 100 - Anadolu Efes: 74

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Kerem Baki

Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 6, Melih Mahmutoğlu 13, Guduric 8, Melli 6, Ahmet Düverioğlu 2, Wanamaker 15, Vesely 13, Thompson 14, Sinan Güler 7, Datome 11, Barış Hersek, Egehan Arna 5

Anadolu Efes: McCollum 22, Douglas, Dragic, Motum 15, Dunston 7, Yiğitcan Saybir 11, Birkan Batuk, Doğuş Balbay 10, Onuralp Bitim 3, Stimac 6, Berk Demir, Arda Erdoğan

1. Periyot: 27-10

Devre: 57-34

3. Periyot: 71-56

Diskalifiye: 10.48 Dragic (Anadolu Efes)

Beş faulle çıkanlar: 27.02 Wanamaker, 33.20 Guduric (Fenerbahçe Doğuş), 33.55 Douglas (Anadolu Efes)

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