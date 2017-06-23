Fenerbahçe, Edin Visca iddialarını yalanladı

Başakşehir'den ayrılması ve Trabzonspor'a transferi gündemde olan Edin Visca ile ilgili son dönemde çıkan 'Fenerbahçe'ye gidiyor' iddialarına sarı-lacivertli kulüpten yalanlama geldi.

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Son dönemde yazılı ve görsel basında yer alan, Edin Visca ile ilgili kulübümüzün transfer çalışması içerisinde olduğuna dair haberler yalandır" denilerek Bosna Hersekli oyuncunun sarı-lacivertliler tarafından transfer edileceği iddiaları yalanlandı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Son dönemde yazılı ve görsel basında yer alan, Edin Visca ile ilgili kulübümüzün transfer çalışması içerisinde olduğuna dair haberler yalandır.



Bahse konu futbolcu ile kulübümüzün herhangi bir ilgisi bulunmamakla birlikte, söz konusu yalan transfer haberleri kamuoyunu yanlış yönlendirerek beklenti oluşmasına neden olmaktadır.



Ayrıca, yine son dönemde Robin Van Persie’nin kulübümüzden ayrılacağına dair gerçek olmayan haberler yer almaktadır. Futbolcumuz Robin Van Persie ile ilgili kulübümüze ulaşan bir teklif yoktur. Oyuncumuz, takımımızın planlanan toplanma tarihinde tesislerimizde olacaktır.



Kamuoyunun bu tür yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz."