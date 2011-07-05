-FENERBAHÇE DÜZCE'YE GELDİ DÜZCE (A.A) - 05.07.2011 - Fenerbahçe, İstanbul'daki ilk etap çalışmalarının ardından yeni sezon hazırlık kampını yapacağı Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'deki Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'ne geldi. Sarı-lacivertlileri, Kaynaşlı gişelerde yaklaşık 100 kadar Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşıladı. Gişelerde takım otobüsünü görünce meşaleler yakıp, tezahüratlara başlayan taraftarlar, ''Düzce'deki evine hoş geldin, şampiyon Fenerbahçe'' yazılı pankart açtı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, otobüsten inerek, taraftarlarla görüşürken, Düzce Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Selahaddin Kudu, Kocaman'a çiçek verdi. Taraftarlar, bu sırada ''Sen bizim Kocaman gururumuzsun'' diye bağırdı. -''BÜYÜK BAŞKAN'' TEZAHÜRATLARI- Fenerbahçeli taraftarlar, zaman zaman ''Büyük başkan'' diye tezahürat yaparak, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a da destek verdi. Daha sonra takım otobüsü Fenerbahçe Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'ne doğru hareket ederken, sarı-lacivertli taraftarlar da konvoy oluşturarak, tesislere kadar takım otobüsünü takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar tesisin girişinde de tezahüratlar yaparken, futbolculardan imza alıp, fotoğraf çektirdiler. Bu arada, Kaynaşlı gişelerden itibaren takım otobüsüne eşlik eden jandarma, tesis çevresinde de güvenlik önlemi aldı. -MİLLİLERİN BAZILARI BU AKŞAM KAMPA KATILACAK- Sezon sonunda milli takımlarına gittikleri için 7 Temmuz Perşembe gününe kadar izinli olan futbolculardan bazıları bu akşam kampa katılacak. Millilerden Issiar Dia, Selçuk Şahin ve Serdar Kesimal takımla birlikte Düzce'ye gelirken, bugün sağlık kontrolünden geçen Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve Mamadou Niang'ın bu akşam kampa katılacağı bildirildi. Mehmet Topuz ve Semih Şentürk'ün ise izinlerini tamamlayarak, 7 Temmuz Perşembe günü kampa dahil olacağı kaydedildi. Copa Amerika'da mücadele eden Uruguay Milli Takımı'nda yer alan Diego Lugano ve Brezilya Milli Takımı kadrosunda bulunan Andre Santos, takıma daha sonra katılacak. -İLK ANTRENMAN BU AKŞAM- Fenerbahçe, bu akşam Düzce kampındaki ilk antrenmanını yapacak. Saat 19.00'da başlayacak antrenmanın basına açık olacağı bildirildi.