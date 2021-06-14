Fenerbahçe, dümeni tekrar Bjelica'ya kırdı

Teknik direktörünü kısa süre içinde bulmak isteyen Fenerbahçe'nin tekrar eski gözdesi Nenad Bjelica ile temas kurduğu belirtildi.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Başkan Ali Koç, geçmiş sezonlarda gündeme gelen Hırvat hocaya teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

49 yaşındaki teknik adam, 2023'e kadar sözleşmesi bulunduğu kulübü Osijek'e ayrılmak istediğini iletecek.

Hırvat kulüpten izin çıkarsa Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin yeni teknik hocası olacak. Hırvat teknik adamın yardımcılığını bir dönem Fenerbahçe forması giyen Elvir Baliç'in yapması bekleniyor.