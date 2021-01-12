Fenerbahçe, Dorukhan'dan vazgeçmiyor

Transferde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe'de gündem Mesut Özil ve stoper takviyesi. Ancak Emre Belözoğlu, Dorukhan Toköz ile temaslarını sürdürüyor. Belözoğlu, milli futbolcuyu sezon sonu takıma katılması için ikna etti.

Dorukhan, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için Beşiktaş ile anlaşmaya varamadı. Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz kaybetmemek için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Dorukhan’la Avrupa’dan ilgilenen takımlar olsa da henüz Beşiktaş’ın kapısını çalan olmadı. Yıldız futbolcunun ise Sarı-Lacivertliler ile söz kestiği iddia ediliyor. Fenerbahçe, Dorukhan Toköz konusunda aceleci davranmayarak sezon sonunda bedelsiz olarak kadroya katmanın planlarını yapıyor. Beşiktaş eğer bu transfer döneminde yıldız futbolcuyu satamazsa, Sarı-Lacivertliler bu planını hayata geçirebilir.